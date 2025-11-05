SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cicor Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.11.2020 wurde die Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,85 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,091 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 208,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 218,98 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 421,90 Prozent.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich jüngst auf 964,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at