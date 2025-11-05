SPI-Handel aktuell: SPI nachmittags fester

Am dritten Tag der Woche herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 17 053,22 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,373 Prozent auf 16 973,40 Punkte an der Kurstafel, nach 17 036,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17 065,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 973,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,337 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 208,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 531,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, betrug der SPI-Kurs 15 812,13 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Bei 17 480,75 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell OC Oerlikon (+ 6,49 Prozent auf 2,99 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,73 Prozent auf 1,59 CHF), Arbonia (+ 5,03 Prozent auf 5,12 CHF), Molecular Partners (+ 4,06 Prozent auf 3,33 CHF) und Adecco SA (+ 3,60 Prozent auf 23,04 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-7,38 Prozent auf 0,06 CHF), ASMALLWORLD (-6,88 Prozent auf 0,75 CHF), Cicor Technologies (-6,25 Prozent auf 195,00 CHF), Idorsia (-5,56 Prozent auf 3,31 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,98 Prozent auf 28,98 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 431 770 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,876 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

