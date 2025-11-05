Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|SIX-Handel im Fokus
|
05.11.2025 12:27:10
Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht Verluste
Am Mittwoch verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 17 014,34 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,160 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,373 Prozent leichter bei 16 973,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 036,92 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 973,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 065,16 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,109 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI 17 208,77 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 531,70 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Wert von 15 812,13 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell OC Oerlikon (+ 5,56 Prozent auf 2,96 CHF), Arbonia (+ 4,00 Prozent auf 5,07 CHF), Adecco SA (+ 2,88 Prozent auf 22,88 CHF), Forbo International (+ 2,87 Prozent auf 718,00 CHF) und UBS (+ 2,65 Prozent auf 31,35 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Xlife Sciences (-10,00 Prozent auf 18,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,50 Prozent auf 0,74 CHF), Addex Therapeutics (-7,38 Prozent auf 0,06 CHF), Idorsia (-5,14 Prozent auf 3,33 CHF) und Cicor Technologies (-4,09 Prozent auf 199,50 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 969 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 232,876 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI nachmittags fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,05
|0,00%
|Adecco SA
|25,74
|-1,15%
|Arbonia AG
|5,20
|0,39%
|ASMALLWORLD AG
|0,78
|-1,27%
|Cicor Technologies Ltd.
|196,00
|-1,01%
|Forbo International S.A. (N)
|749,00
|-0,40%
|Idorsia AG
|3,47
|1,05%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,26
|1,88%
|Relief Therapeutics Holding AG
|3,05
|-0,16%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|298,20
|0,54%
|UBS
|32,61
|-1,90%
|Xlife Sciences AG
|18,00
|-1,37%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|16 974,56
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.