SIX-Handel im Fokus 05.11.2025 12:27:10

Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht Verluste

Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht Verluste

Beim SPI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Mittwoch verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 17 014,34 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,160 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,373 Prozent leichter bei 16 973,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 036,92 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 973,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 065,16 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,109 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI 17 208,77 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 531,70 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Wert von 15 812,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell OC Oerlikon (+ 5,56 Prozent auf 2,96 CHF), Arbonia (+ 4,00 Prozent auf 5,07 CHF), Adecco SA (+ 2,88 Prozent auf 22,88 CHF), Forbo International (+ 2,87 Prozent auf 718,00 CHF) und UBS (+ 2,65 Prozent auf 31,35 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Xlife Sciences (-10,00 Prozent auf 18,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,50 Prozent auf 0,74 CHF), Addex Therapeutics (-7,38 Prozent auf 0,06 CHF), Idorsia (-5,14 Prozent auf 3,33 CHF) und Cicor Technologies (-4,09 Prozent auf 199,50 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 969 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 232,876 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

