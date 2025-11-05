Mittwochshandel in Zürich: SPI steigt zum Handelsende

Am Mittwoch ging es im SPI via SIX zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 17 084,84 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,373 Prozent auf 16 973,40 Punkte an der Kurstafel, nach 17 036,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 973,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 116,03 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,523 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI 17 208,77 Punkte auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 16 531,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der SPI noch bei 15 812,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 480,75 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Molecular Partners (+ 7,34 Prozent auf 3,44 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,73 Prozent auf 1,59 CHF), Barry Callebaut (+ 4,27 Prozent auf 1 051,00 CHF), OC Oerlikon (+ 4,21 Prozent auf 2,92 CHF) und Arbonia (+ 2,97 Prozent auf 5,02 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ASMALLWORLD (-6,88 Prozent auf 0,75 CHF), Idorsia (-6,13 Prozent auf 3,29 CHF), Cicor Technologies (-6,01 Prozent auf 195,50 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-5,04 Prozent auf 273,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,90 Prozent auf 28,70 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 763 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,876 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,87 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

