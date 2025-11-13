Compagnie Financiere Tradition Aktie
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,51 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,682 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Aktien wären am 12.11.2025 28 321,94 CHF wert, da der Schlussstand 296,00 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 183,22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie Financiere Tradition bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
