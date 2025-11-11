Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne

Letztendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 1,89 Prozent stärker bei 17 503,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,446 Prozent stärker bei 17 255,85 Punkten, nach 17 179,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 523,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 255,85 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 212,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der SPI 16 567,52 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, notierte der SPI bei 15 852,65 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,79 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 523,23 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 11,33 Prozent auf 8,35 CHF), Evolva (+ 8,55 Prozent auf 0,99 CHF), BioVersys (+ 8,27 Prozent auf 27,50 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7,43 Prozent auf 1,59 CHF) und Swatch (N) (+ 6,31 Prozent auf 35,72 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Leclanche (Leclanché SA) (-6,98 Prozent auf 0,14 CHF), Molecular Partners (-5,78 Prozent auf 3,10 CHF), ASMALLWORLD (-5,63 Prozent auf 0,76 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-3,56 Prozent auf 298,00 CHF) und Gurit (-3,43 Prozent auf 10,14 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 674 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,298 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

