SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Edisun Power Europe-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 118,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 0,847 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,44 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 13.08.2024 auf 72,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 38,56 Prozent.

Edisun Power Europe wurde am Markt mit 76,08 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at