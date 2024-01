SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 827,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 12,085 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie auf 638,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 709,97 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 22,90 Prozent vermindert.

Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 15,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at