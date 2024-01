SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Fundamenta Real Estate-Anteile an diesem Tag bei 18,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55,556 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.01.2024 gerechnet (16,75 CHF), wäre die Investition nun 930,56 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 930,56 CHF, was einer negativen Performance von 6,94 Prozent entspricht.

Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 502,53 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at