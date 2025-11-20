SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Fundamenta Real Estate-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,24 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Fundamenta Real Estate-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,158 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,00 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 19.11.2025 auf 17,70 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 109,00 CHF, was einer positiven Performance von 9,00 Prozent entspricht.

Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 599,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at