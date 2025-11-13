SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fundamenta Real Estate-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fundamenta Real Estate-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fundamenta Real Estate-Aktie bei 15,99 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 625,457 Fundamenta Real Estate-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 882,96 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 12.11.2025 auf 17,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,83 Prozent gesteigert.

Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 595,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at