SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Fundamenta Real Estate-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Fundamenta Real Estate-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,376 Fundamenta Real Estate-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.03.2024 90,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,68 Prozent.

Am Markt war Fundamenta Real Estate jüngst 503,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at