SPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Fundamenta Real Estate-Papier statt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug an diesem Tag 17,74 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56,379 Fundamenta Real Estate-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie auf 17,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 978,18 CHF wert. Damit wäre die Investition 2,18 Prozent weniger wert.

Fundamenta Real Estate war somit zuletzt am Markt 596,81 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at