SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 90,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,107 Huber + Suhner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Huber + Suhner-Aktien wären am 24.11.2025 156,37 CHF wert, da der Schlussstand 141,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,37 Prozent angezogen.

Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at