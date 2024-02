SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Kardex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 203,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,491 Kardex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,35 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 31.01.2024 auf 220,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,35 Prozent.

Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,71 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at