SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kardex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Kardex-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kardex-Aktie betrug an diesem Tag 69,47 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Kardex-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,439 Kardex-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 384,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 267,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 284,34 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Kardex einen Börsenwert von 2,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at