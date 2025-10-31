Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Kudelski-Investition
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kudelski-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kudelski-Anteile 3,24 CHF wert. Bei einem Kudelski-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,912 Kudelski-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,42 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Anteils am 30.10.2025 auf 1,34 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 58,58 Prozent gleich.
Kudelski war somit zuletzt am Markt 75,25 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
