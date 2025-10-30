Börse Zürich in Rot: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Um 15:42 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,30 Prozent auf 16 995,56 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,179 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,185 Prozent tiefer bei 17 015,95 Punkten, nach 17 047,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 064,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 995,56 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1,88 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 30.09.2025, einen Stand von 16 748,62 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 16 657,24 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 15 937,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 24,50 Prozent auf 49,80 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,25 Prozent auf 0,85 CHF), Logitech (+ 4,52 Prozent auf 96,70 CHF), VAT (+ 4,04 Prozent auf 355,40 CHF) und Straumann (+ 3,14 Prozent auf 97,18 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-10,48 Prozent auf 41,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,13 Prozent auf 1,50 CHF), SIG Group (-3,80 Prozent auf 8,48 CHF), Kudelski (-3,33 Prozent auf 1,31 CHF) und Addex Therapeutics (-3,10 Prozent auf 0,06 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 891 144 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,039 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at