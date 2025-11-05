Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Frühe Investition
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Leclanche (Leclanché SA)-Papier statt. Zum Handelsende standen Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an diesem Tag bei 2,92 CHF. Bei einem Leclanche (Leclanché SA)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 424,658 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Leclanche (Leclanché SA)-Aktien wären am 04.11.2025 616,44 CHF wert, da der Schlussstand 0,18 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 93,84 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Leclanche (Leclanché SA) einen Börsenwert von 206,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,19
|0,00%
