SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Novavest Real Estate-Investment gewesen.

Am 26.11.2024 wurden Novavest Real Estate-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Novavest Real Estate-Anteile an diesem Tag bei 33,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,999 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 39,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,06 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 119,06 CHF, was einer positiven Performance von 19,06 Prozent entspricht.

Am Markt war Novavest Real Estate jüngst 403,87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at