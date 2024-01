SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.01.2021 wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Peach Property Group-Aktie bei 46,90 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 213,220 Peach Property Group-Papiere. Die gehaltenen Peach Property Group-Anteile wären am 03.01.2024 2 264,39 CHF wert, da der Schlussstand 10,62 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77,36 Prozent eingebüßt.

Peach Property Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 238,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at