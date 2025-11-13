Santhera Pharmaceuticals Aktie
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Santhera Pharmaceuticals-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29,50 CHF. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,898 Santhera Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 10,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 364,07 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -63,59 Prozent.
Santhera Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 142,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
