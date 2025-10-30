Santhera Pharmaceuticals Aktie
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 8,86 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 128,668 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2025 auf 10,14 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 444,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,45 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 135,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
