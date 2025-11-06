Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Frühe Anlage
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2022 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Santhera Pharmaceuticals-Anteile letztlich bei 5,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,949 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,97 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 177,97 CHF entspricht einer Performance von +77,97 Prozent.
Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 140,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich: SPI verliert letztendlich (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.25
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.10.25
|Gewinne in Zürich: SPI bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.10.25
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)