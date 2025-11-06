SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 06.11.2022 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Santhera Pharmaceuticals-Anteile letztlich bei 5,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,949 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,97 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 177,97 CHF entspricht einer Performance von +77,97 Prozent.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 140,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

