Börse Zürich: SPI verliert letztendlich

Am Montag notierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,31 Prozent schwächer bei 17 295,35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,228 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,159 Prozent tiefer bei 17 321,32 Punkten in den Montagshandel, nach 17 348,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 208,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 321,32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der SPI bei 16 530,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 16 711,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 205,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,45 Prozent nach oben. Bei 17 480,75 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 17,92 Prozent auf 1,25 CHF), Evolva (+ 14,36 Prozent auf 0,94 CHF), Relief Therapeutics (+ 11,17 Prozent auf 3,14 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,55 Prozent auf 48,80 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 4,95 Prozent auf 10,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Sika (-4,26 Prozent auf 168,50 CHF), PolyPeptide (-3,85 Prozent auf 25,00 CHF), Adval Tech (-3,48 Prozent auf 44,40 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-3,22 Prozent auf 13,82 CHF) und Orior (-2,71 Prozent auf 12,92 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 577 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,346 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at