SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 250,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investierten, hätten nun 4,000 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 1 084,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 271,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,40 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Schindler belief sich zuletzt auf 29,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at