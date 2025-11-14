Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Schindler-Einstieg? 14.11.2025 10:03:43

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 250,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investierten, hätten nun 4,000 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 1 084,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 271,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,40 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Schindler belief sich zuletzt auf 29,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schindler AG NAmehr Nachrichten