Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitables Schlatter Industries-Investment? 31.10.2025 10:04:19

SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Schlatter Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlatter Industries-Aktie an diesem Tag bei 21,17 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,723 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2025 95,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,60 Prozent.

Am Markt war Schlatter Industries jüngst 22,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten