31.10.2025 10:04:19
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren verloren
Das Schlatter Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlatter Industries-Aktie an diesem Tag bei 21,17 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,723 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2025 95,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,60 Prozent.
Am Markt war Schlatter Industries jüngst 22,32 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
