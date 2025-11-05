Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

Performance unter der Lupe 05.11.2025 10:05:10

SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schweizerische Nationalbank-Aktie an diesem Tag 3 610,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,028 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 96,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 500,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,05 Prozent abgenommen.

Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 346,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Schweizerische Nationalbank 3 910,00 6,83% Schweizerische Nationalbank

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

