SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schweizerische Nationalbank-Aktie an diesem Tag 3 610,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,028 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 96,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 500,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,05 Prozent abgenommen.
Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 346,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
