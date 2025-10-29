SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 100,00 CHF wert. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,091 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 3 730,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 909,09 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 239,09 Prozent gleich.

Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 373,28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at