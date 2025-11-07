SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sensirion-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Sensirion-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sensirion-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 194,932 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 10 994,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,94 Prozent vermehrt.

Sensirion war somit zuletzt am Markt 885,68 Mio. CHF wert. Die Sensirion-Aktie ging am 22.03.2018 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs der Sensirion-Aktie bei 45,15 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at