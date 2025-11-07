Sensirion Aktie

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

Rentables Sensirion-Investment? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sensirion-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Sensirion-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sensirion-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 194,932 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 10 994,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,94 Prozent vermehrt.

Sensirion war somit zuletzt am Markt 885,68 Mio. CHF wert. Die Sensirion-Aktie ging am 22.03.2018 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs der Sensirion-Aktie bei 45,15 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Sensirion Holding AG 59,90

Sensirion Holding AG 59,90 -0,99% Sensirion Holding AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

