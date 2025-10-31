SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Sensirion-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Sensirion-Aktie bei 91,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,965 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 58,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 635,96 CHF wert. Mit einer Performance von -36,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 903,91 Mio. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Sensirion-Anteils lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at