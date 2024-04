SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Stadler Rail eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Stadler Rail-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 35,70 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Stadler Rail-Aktie investiert, befänden sich nun 280,112 Stadler Rail-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.03.2024 auf 28,72 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 044,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,55 Prozent verringert.

Insgesamt war Stadler Rail zuletzt 2,87 Mrd. CHF wert. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at