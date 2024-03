SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,36 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Swiss Prime Site-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,845 Swiss Prime Site-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.03.2024 gerechnet (85,40 CHF), wäre das Investment nun 1 267,77 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 267,77 CHF, was einer positiven Performance von 26,78 Prozent entspricht.

Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 6,81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at