SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.11.2024 wurde die Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 93,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,753 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 243,01 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Papiers am 11.11.2025 auf 115,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 24,30 Prozent vermehrt.

Swiss Prime Site erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at