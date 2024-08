SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VAT-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 346,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,289 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,87 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 23.08.2024 auf 435,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 13,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

