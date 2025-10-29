Novartis Aktie
|SLI im Blick
|
29.10.2025 12:27:11
Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester
Um 12:10 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,31 Prozent auf 2 024,84 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,371 Prozent höher bei 2 026,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 018,62 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 027,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 017,37 Punkten lag.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,985 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 966,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 992,15 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Stand von 1 979,01 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 5,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.
SLI-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 16,40 Prozent auf 72,40 CHF), Straumann (+ 9,75 Prozent auf 96,10 CHF), Logitech (+ 3,47 Prozent auf 92,36 CHF), Sandoz (+ 2,49 Prozent auf 50,96 CHF) und VAT (+ 1,92 Prozent auf 344,90 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lindt (-1,94 Prozent auf 12 660,00 CHF), ams-OSRAM (-1,72 Prozent auf 11,45 CHF), Novartis (-1,00 Prozent auf 97,88 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 30,70 CHF) und Geberit (-0,70 Prozent auf 598,60 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 116 571 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 224,655 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
