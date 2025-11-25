VP Bank Aktie

Lohnende VP Bank-Investition? 25.11.2025 10:03:41

SPI-Titel VP Bank-Aktie: Hätte sich eine Anlage in VP Bank von vor 10 Jahren gerechnet?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die VP Bank-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VP Bank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die VP Bank-Aktie an diesem Tag bei 80,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 124,688 VP Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 79,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 925,19 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0,75 Prozent vermindert.

VP Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 494,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

