SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Der Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers betrug an diesem Tag 2 000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,050 Anteile im Depot. Die gehaltenen Warteck Invest-Anteile wären am 16.05.2024 90,25 CHF wert, da der Schlussstand 1 805,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -9,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest bezifferte sich zuletzt auf 448,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at