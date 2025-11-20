Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Investment im Blick
|
20.11.2025 10:04:01
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 146,19 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,840 Ypsomed-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 326,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 233,39 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 123,34 Prozent.
Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,41 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
