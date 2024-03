SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Zug Estates B-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie betrug an diesem Tag 1 191,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,840 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.03.2024 1 498,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 785,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 498,74 CHF, was einer positiven Performance von 49,87 Prozent entspricht.

Zug Estates B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 910,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at