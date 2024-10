SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die ALSO-Anteile bei 50,55 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,782 ALSO-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2024 5 163,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 416,32 Prozent angezogen.

Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 3,23 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at