SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die APG SGA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der APG SGA-Anteile betrug an diesem Tag 325,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,769 APG SGA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 430,77 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 28.02.2024 auf 209,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete APG SGA eine Marktkapitalisierung von 626,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at