SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der APG SGA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 324,50 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,308 APG SGA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,78 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Papiers am 06.12.2023 auf 174,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,22 Prozent verringert.

Der Börsenwert von APG SGA belief sich jüngst auf 519,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at