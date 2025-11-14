SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Banque Cantonale de Geneve-Anteile 12,80 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 781,250 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2025 19 296,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24,70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 92,97 Prozent.

Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 1,76 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at