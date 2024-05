SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Berner Kantonalbank (BEKB) Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB) am 21.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 10,00 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 4,17 Prozent an. Insgesamt wurde entschieden 89,47 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX bei 253,00 CHF. Die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Berner Kantonalbank (BEKB)-Wertpapiers 4,24 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,31 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von Berner Kantonalbank (BEKB) via SIX 21,63 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 27,93 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)

Berner Kantonalbank (BEKB)-Schlüsseldaten

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Berner Kantonalbank (BEKB) beläuft sich aktuell auf 2,328 Mrd. CHF. Berner Kantonalbank (BEKB) besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,46. 2023 setzte Berner Kantonalbank (BEKB) 735,030 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 18,94 CHF.

