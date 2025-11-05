Burckhardt Compression Aktie

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

Rentables Burckhardt Compression-Investment? 05.11.2025 10:05:10

SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Burckhardt Compression-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Burckhardt Compression-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug an diesem Tag 250,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,399 Burckhardt Compression-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (543,00 CHF), wäre die Investition nun 216,77 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 116,77 Prozent.

Alle Burckhardt Compression-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Burckhardt Compression AG 554,00 -1,07% Burckhardt Compression AG

