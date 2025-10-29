Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Lukrative Burckhardt Compression-Anlage?
|
29.10.2025 10:04:44
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Burckhardt Compression-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Burckhardt Compression-Anteile 427,50 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hat, hat nun 23,392 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2025 13 239,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 566,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,40 Prozent.
Am Markt war Burckhardt Compression jüngst 1,91 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!