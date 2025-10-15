SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Burckhardt Compression-Aktie an diesem Tag 345,75 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,289 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,02 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 14.10.2025 auf 574,00 CHF belief. Mit einer Performance von +66,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Burckhardt Compression einen Börsenwert von 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at