Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Burckhardt Compression-Anlage 15.10.2025 10:04:02

SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Burckhardt Compression-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Burckhardt Compression-Aktie an diesem Tag 345,75 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,289 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,02 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 14.10.2025 auf 574,00 CHF belief. Mit einer Performance von +66,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Burckhardt Compression einen Börsenwert von 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burckhardt Compression AGmehr Nachrichten

Analysen zu Burckhardt Compression AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Burckhardt Compression AG 621,00 1,31% Burckhardt Compression AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen am Morgen freundlich
Der heimische und der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte freundlich. Die größten Börsen in Fernost weisen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen