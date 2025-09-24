SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Burckhardt Compression-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 585,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hat, hat nun 0,171 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2025 105,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 619,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 5,81 Prozent gleich.

Der Marktwert von Burckhardt Compression betrug jüngst 2,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at