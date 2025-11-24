SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Cham Swiss Properties-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,40 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,546 Cham Swiss Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 195,88 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,59 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Cham Swiss Properties einen Börsenwert von 1,10 Mrd. CHF. Cham Swiss Properties-Papiere wurden am 12.06.2020 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag beim Börsengang bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at