Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Cham Swiss Properties-Investment
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Cham Swiss Properties-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,40 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,546 Cham Swiss Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 195,88 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,59 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Cham Swiss Properties einen Börsenwert von 1,10 Mrd. CHF. Cham Swiss Properties-Papiere wurden am 12.06.2020 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag beim Börsengang bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AGmehr Nachrichten
Analysen zu Cham Swiss Properties AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cham Swiss Properties AG
|23,00
|-0,86%